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Oktar’ı gözaltına alan polisi tehdit etmişti! Tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonun ilk gününde gözaltına alınan Adnan Oktar’ı araca bindirirken başını eğen polisleri sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden Bahadır Köseoğlu adlı şahıs tutuklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 12:14
Oktar’ı gözaltına alan polisi tehdit etmişti! Tutuklandı

Sosyal medya hesabındaki profil resmi Adnan Oktar olan Bahadır Köseoğlu, operasyon sırasında gözaltına alınan Adnan Oktar’ın başının eğilmesinden rahatsız oldu. Rahatsızlığını da sosyal medya hesabından tehdit içerikli bir paylaşımla duyurdu. Bahadır Köseoğlu paylaşımında, "Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR(sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni" yazdı.

Sosyal medya paylaşımlarında Oktar’a olan bağlılığını sıklıkla dile getiren Bahadır Köseoğlu paylaşımının ardından hakkında gözaltı kararı verildi.Mali Şube ekipleri Bahadır Köseoğlu’nu Bebek’teki işyerinde gözaltına aldı. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:14
  1. adnan oktar
  2. Bahadır Köseoğlu
  3. polis

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