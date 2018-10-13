Oktar'ı bitirecek ifade! Tahliye edildi

90 sayfa itirafta bulunan Serdar Dayanık 1987 yılından bu yana Adnan Oktar yapılanması içerisinde olduğunu ve büyük miktarda maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

30 yıldır Adnan Oktar'ın müridi olduğunu belirten Serdar Dayanık, yapılanmaya maddi yardımda bulunan 1000 kişilik sempatizan grubu yönettiğini anlattı. Anadolu'da ve Avrupa'da faaliyet gösteren bu sempatizan grubun para ve sömürü kaynağı olduğunun altını çizdi.

CİNSEL İSTİSMAR, TEHDİT VE DOLANDIRICILIK SİSTEMİ

Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Serdar Dayanık'ın ardından 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.