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Oktar'a destek vermişlerdi: Şimdi yandılar!

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi.Sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de işlem başlatıldığı açıklandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:08
Oktar'a destek vermişlerdi: Şimdi yandılar!

Adnan Oktar ve  grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen  operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu  105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin  yakalanmasına çalışılıyor.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı  belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı  öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan  ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından, 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında  şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve  Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi  olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:08
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