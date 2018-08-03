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Şarlatan Oktar askere göndermiyormuş! "Biz keriz miyiz ya?"

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyenleri askere göndermediği ortaya çıktı. Oktar'ın askerlikle ilgili olarak "Biz keriz miyiz ya? Ne gerek var askere gitmeye? Enayi misiniz, ölmeye başka adam mı yok?” dediği belirtilirken vakti gelenleri de yurtdışına gönderdiği öğrenildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:38
Şarlatan Oktar askere göndermiyormuş! "Biz keriz miyiz ya?"

Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren Ü.K., E.E., Ö.M. ve Y.S.E. isimli müştekiler, Oktar’ın askerliğe bakış açısıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Müşteki ifadelerinde, Adnan Oktar’ın askerlik yaşı gelen üyelerini vatani görevini yapmaktan uzaklaştırmak için yurtdışına gönderdiği bilgisi yer aldı.

‘BİZ KERİZ MİYİZ YA’

Yeni Şafak'ın haberine göre; Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar’ın örgüt üyesi erkeklerden hiç birisinin askere gitmesini istemediğini, askerlik vakti gelenleri yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.

Oktar'ın “Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye” dediğini söyleyen Ü.K., “Örgütte hiç kimse askerlik yapmamıştır. Örgüte gelmeden önce askerlik yapmış çok az kişi vardır. Beni de askerlik vaktim geldiğinde Dubai’ye yolladı ve örgüt üyesi C.Y.’nin şirketinde çalışıyormuş gibi göstertti” dedi.

Konuyla ilgili ifade veren bir diğer müşteki Y.S.E. de kendilerini sürekli askerlikten soğutan Adnan Oktar'ın "Lan enayi misiniz. Siz bana burada lazımsınız" dediğini söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 07:38
  1. adnan oktar
  2. askerlik

YORUM YAZ

  • Ali VeliAli Veli26 dk önce
    Her ne zaman bedelli ciksa sadece bu degil, pekcok kisi konuya boyle yaklasiyor:Cozum:1. Herkes acemi birlige katilsin.2. Bedel (ucret odemesin), ama donemine gore; 4-aya) cevre temizligine katilsinb) yoresine gore tarim isciligine (pamuk kayisi cay findik vs) katilsinc) kentsel donusum projesinin hizlandirilmasi icin yikim-insa surecine katilsin.Bu isleri yaparken, yevmiye 100-150 tl yerine, isveren 20-30 tl “hizmet askerlerine” odeme yapsin.Uretime katki, cevre/dogaya saygi bilinci, vatana sahip cikip herseyin gercek degeri 15-20 cm2 lik kagit parcasi degil, emek oldugunu anlama kulturu gelisir.Saygilarimla
  • Yunus 16 Yunus 16 24 dk önce
    BU VE BUNUN GİBİ ÜLKEMİZİ SOYANLAR TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YİYENLER, ÇIKARLARIMIZI GAVURLARA SATANLAR, FETÖ CÜ AMERİKAN PİLİÇLERİ VATAN HAİNLERİ ÜÇ BEŞ YIL SONRA ARAMIZDA DOŞIRLARSA YAZIKLAR OLSUN DERİM,BİZİ YÖNETENLEREDE HAKKIMI HELAL ETMEM.
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