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Oktar operasyonunda yeni gelişme! 6 ülkeden daha şikayetler geldi

Suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında, çocuk yaşta 17 kişi ‘cinsel istismar’ şikâyetinde bulundu. Oktar sadece Türkiye’den şikayet edilmedi. 6 farklı ülkeden daha Adnan Oktar ve grubu tarafından mağdur edildikleri iddiasıyla elçiliklere başvuranlar oldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:09
Oktar operasyonunda yeni gelişme! 6 ülkeden daha şikayetler geldi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100’ü kadın 190’ı gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer’in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfade alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında yapının önemli isimlerinden Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş’ın da bulunduğu diğer 45 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Operasyonun ardından grubun mağdur ettiği çocuk ve kadın şikâyetçilerin sayısı da arttı. Operasyon sonrası 2 kız çocuğu aileleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’n giderek Adnan Oktar ve grubu ‘cinsel istismar’ şikâyetinde bulunmuştu. Son 5 günde 45 mağdur, emniyete giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Son başvurularla birlikte çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17’ye ulaştı. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:09
  1. İstanbul
  2. gözaltı
  3. adnan oktar
  4. şikayet

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