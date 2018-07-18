Oktar şimdi bitti! İtirafçı oldular!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor. Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.