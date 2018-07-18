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Skandallar bitmiyor! Adnan Oktar’dan genç kızlara komşu tuzağı

Adnan Oktar suç örgütünün erkek elemanlarının, gözlerine kestirdikleri genç kızların beynini yıkamak için onlara komşu oldukları, aileleriyle de yakın ilişki kurduğu ortaya çıktı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:06
Skandallar bitmiyor! Adnan Oktar’dan genç kızlara komşu tuzağı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce geçen hafta operasyon yapılan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin yazılı ifadelerinin alınmasına başlandı. Adnan Oktar ve diğer bazı şüphelilerin bugün erken saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İtirafçı olan kadın şüpheli E.E. de yaşadıklarını şöyle anlattı: "O zaman bana yakınlaşan isimlerden biri, oturduğum apartmanda bir daireyi kiralayıp bana komşu olmuştu. Üç yıl boyunca uğraştılar ve adeta çevremi sardılar. Ben de zamanla örgüte katıldım" dedi. İddiaya göre; Oktar Çetesi'nin üyeleri, hedefe aldıkları kişileri yakın takibe alıyorlardı ve o kişi yazın tatile gittiğinde dahi aynı bölgeye tatile giderek takip edip tanışma ve örgüte katma faaliyetleri yürütüyordu.

Örgüt üyeleri, genç kızlara, daireler kiralayıp komşu oldu. Bazı örgüt üyeleri; hedefine aldıkları kişileri ele geçirmek için ilk olarak anneler ve kardeşleri başta olmak üzere yakın akrabaları ile tanışıp hedefteki kişilere böyle yaklaşıyorlardı. Örgüte katamadıkları kişileri takibe alarak 4-5 yıllık uzun sürelerle faaliyet yürüterek örgüte katıyorlardı. Çevre izolasyonu ile etrafı sarılan kişi, görüştüğü kişiler zamanla hep örgütün içerisinden isimler olduğu için beyninin yıkandığını fark edemiyor ve başka kimseyle görüşemediği veya görüştürülmediği için de kimse tarafından uyarılamıyor.

(SABAH)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:06
  1. İstanbul
  2. Örgüt
  3. adnan oktar
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