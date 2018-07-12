Oktar operasyonunda ilk ifade ortaya çıktı

Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü...



Operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. Plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı.



Müşteki olarak ilk ifade verenler arasında bulunan H.U. 'Cemaatteki hiç bir kız dışarı çıkamazdı.' sözleriyle örgütün iç yüzünü anlattı.

İşte operasyonun ayrıntıları...

Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve "Başkedicik" Didem Ürer'in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. 63 kişi aranıyor.

Soruşturma aşamasında savcılıkta ifade veren Müşteki H.U. şunları söyledi:



"Adnan Oktar kızların bilerek aileleriyle aralarını bozar ve görüşmelerini engeller, kızlar cemaatten ayrılırsa ailesine geri dönemeyecek şekilde aralarında düşmanlık oluşturur.

Cemaatteki hiç kimse tek başına ailesi veya bir başkasıyla görüşemez. Mutlaka yanlarında iki tane cemaatten şahit olurdu.



Ancak son zamanlarda yapılan haberlerden ötürü basına göstermek için göstermelik olarak fotoğraf çekme amaçlı dışarı çıkarılırdı.

Ve bu dışarı çıkmalarda da yanlarında mutlaka koruma adı altında cemaatin erkeklerinden silahlı bir kişi olurdu.



Ve bu kızların kaçmalarını engellerdi. Kaçma şüphesi yüksek olan E. A , Ç.T gibi kızları da zırhlı araçlarla taşıtır ve onları arkadan içerisinde silahlı kardeşlerin olduğu başka bir araç eşlik ederdi."