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Adnan Oktar gözaltına alınmadan önce Ahmet Hakan'ı aramış!

Adnan Oktar gözaltına alınmadan önce Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı aramış.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:59
Adnan Oktar gözaltına alınmadan önce Ahmet Hakan'ı aramış!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yakalanmadan önce kendisini aradığını yazdı;

İşte Hakan'ın o yazısı;

Uykumun en tatlı bölümündeyim.

Telefonum acı acı çalmaya başladı.

Önce duymazdan geldim.

Yatakta sağa dönmeler, sola dönmeler, yorganı kafaya çekmeler falan.

Fakat nafile!

Lanet telefonun sesi öyle bir çınlatıyordu ki ortalığı kayıtsız kalmak imkânsız!

Önce gözümü açmaya çalıştım bin bir çabayla, ardından gözlerimi kırpıştırarak saate baktım. 

06.38’i görünce... “Oha!” demiş bulundum istemsizce!

En sonunda telefona baktım: Arayan, bilinmeyen bir numara!

Genelde açmıyorum bilinmeyen numaraları.

Ama öyle acı acı, öyle inatçı inatçı, öyle feryat figan çalıyordu ki telefon, yufka yürek ile merak duygusu anında örgütlenip “Aç şu telefonu” diye baskı yaptı.

Açtım telefonu...

“Alo! Ahmet Hakan Bey... Ben Adnan Oktar!”

Telefon aracılığıyla da olsa hayatımda ilk kez konuşuyordum Adnan Bey’le...

“Buyurun, ben Ahmet Hakan... Dinliyorum Adnan Bey” falan diye kekeledim şaşkınlık içinde.

Başladı konuşmaya Adnan Oktar:

“İngiliz derin devletinin etkisiyle şu anda bizim arkadaşlarımıza bir operasyon yapılıyor. Ben bu işten Tayyip Hocamızın haberinin olmadığına eminim. PKK falan dururken bize operasyon yapılıyor...”

Devam etti konuşmaya Adnan Bey... 

Öyle tedirgin, öyle aceleci, öyle süratli bir şekilde konuşuyordu ki...

Sabahları en az üç kahve içmeden kendime gelemediğim halde hemen anladım Adnan Bey’in kapısına polisin dayandığını ve az sonra gözaltına alınacağını...

Tabii çaktırmadım.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 07:59
  1. Ahmet Hakan
  2. adnan oktar

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli9 sa önce
    ... git yalancı. Ne adnan oktarın seni aramışlığı var nede öyle bir şey dediği. Sadece ikinizde Yahudi uşağı olduğunuz için aynı efendilere hizmet ettiğiniz için bir nevi kayırmacılık işte.
  • celalcelal8 sa önce
    YARI ÇIPLAK KADINLARLA İSLAMİ SOHBET ADI ALTINDA İNŞALLAHMAŞALLAHLAR LA MİLLETİNAHLAKINI BOZARSAN.... BU REZİL ADAM AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN ADAM,KENDİSİNİ YAHUDİ VE MASON (MASON UŞAĞI) İLAN EDEN ADAM, KENDİSİNİ MEHDİ İLAN EDEN ADAM V.SV.S.... DEVLETİN BUNUN GİBİ TOPLUMU VE AHLAKI BOZAN REZİL İNSANLARI BOŞ BIRAKMAMASI GEREKİYOR DİREK TUTUKLAYIP KODESE ATMALARI GEREKİYOR.
  • yvz58yvz589 sa önce
    Yazdıkları ne kadar normal şey kapıya polis dayandığında ilk aradığı hergele gizli numarayı açmayan hergele (demek ki değişik çalıyor hocasına ) ne tesadüf açıyor hergele de bunu yazma gereği duyuyor ne kadar normal kimse de bunu araştırmıyor sorgulamıyor suç örgütü lideri can havliyle ilk aradığı kişi hergeleyse normal siz hala böyle istediğiniz gibi at oynatın belki zor ama sıra size de gelir umarım
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    ...A.hakandan korkuyormusunuz? Biz o haybeciyi nerden alıp nereye getirdik de, bize ihanet etti, a.doğana kapılandı. YAZIK doğruları kaldıramıyorsa y.akit.....
  • ADMADM9 sa önce
    Ne aci caliyormus beee. O telefondan bizde de var. 4:30 da sabah namazi ardindan sicakta uyku tutmuyor zaten. Don dur. 6:38 hic de boyle olmuyor bana. Miskin adam. Beni aradi kayilardan cikarsa sasirmayin demis resmen.
  • Yunus16Yunus169 sa önce
    AHAKAN, SEN KİMİN AJANISIN, NE ADNAN BEY DİYORSUN, ADAM ŞARLATAN MOSSAD AJANI, İSRAİLE HİZMET EDEN BİRİSİNE ADNAN BEY DİYORSUN, NE ALAKASI VAR İNGİLTERE YAPMIŞTA ERDOĞANIN HABERİ YOKMUŞ SENDE BUNU YEDİN BİRDE YAZIYORSUN KİME HİZMET EDİYORSUN?? 9 TEMMUZDA ERDOĞAN YEMİN ETTİ, BU TARİHİ UNUTMA AHAKANNN. BU TARİHTEN SONRA OPERASYONLAR DAHADA MİLLİ. AHAKAN SENİNDE YARAN VARSA KORK, SIRA SANADA GELEBİLİR. ARTIK İÇERİDE MOSSAD CIA BND M16 KOLAY KOLAY RAHAT RAHAT DOLAŞAMIYACAK.
  • AlperAlper9 sa önce
    Ahmet sıra sana geliyor
  • Tekin ArtutTekin Artut8 sa önce
    İT,İTE MERHABAKARDAŞ NİYE ŞAŞIRIYORSUNBIRAK BUCİLVELERİ
  • KocasolakKocasolak9 sa önce
    Bizde yedik bunu, hemi? Yahu senin eski patronun siyonistler adına, sende patronun adına bu fitne fücürü KÖRÜKLEYEREK alevlerine güç vermediniz mi? Şimdi bu yazı o tlf konuşmasının nasılsa bilineceği için ÖN ALMAK için ustaca manevra olarak yazıldığı aşıkar. Senin yaaptıklarının bir gün ayağına dolanacağını yazmıştım, hatırladın mı? Kötülüğü yapmaya gör, er geç çıkar aheste aheste. Terörist tutuklu demirtaşa çektiğin yağlarda birgün kızarıp yapışacak üzerine, vijdanına demiyorum çünkü sende kalmamış ondan. Bekle gör, eden bulur, o çukurlarda ölen insanların sebebindeki PAYINI.
  • maraşlımaraşlı8 sa önce
    At yalanı , öpeyim inananı , saat 7 ye doğruda beni aradı. Maraşlı yediğimiz b.kların hepsi ortaya dökülecek ne b.k yiyeceğiz dedi , bende yediğiniz b.kta boğulun şerefsizler canın cehenneme dedim ve yüzüne kapattım adinin
  • nesatknesatk9 sa önce
    Ahmet hakan beye sormak lazım. Bu sıcakta yorganı kafaya nasıl çekebilmiş ?
  • demirdemir7 sa önce
    neden hakanı aramış bizi aramdı ıarail ajanlığında kankasıda ondan
  • Homosexuel OktarHomosexuel Oktar7 sa önce
    Oktar, karı ... pazarlamacısıdır; en iyi ağlama yapacağı magazinci ise AHakan' dır. (Bu ahlaksız, cumhurbaşkanına 'Tayyib Hocam' diye hitab ediyor! Askerliği beraber mi yaptılar diyecem, ama herif asker kaçağı da aynı zamanda..)
  • Yunus16Yunus168 sa önce
    AHAKANN, ACI ACI TELEFON ÇALMIŞMIŞ İLK DEFA ARAMIŞMIŞ. NEDEN SENİ ARIYOR?? SANA ÇOK MU GÜVENİYOR?? AYNI YEREMİ ÇALIŞIYORSUNUZ??? KEDİLERLE BİR İLGİN VAR MI???
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