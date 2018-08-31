Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör görevden alındı
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi. Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği açıklandı.31 Ağustos 2018 Cuma 12:54
Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi. Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
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