Babuna'ların annesi konuştu: Bedelini ödeyecek!

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.

Hava destekli operasyonda Adnan Oktarve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Oktar’ın ve grubunun kaldığı Çengelköy’deki eve şafakta baskın yapıldı. Kaçan Adnan Oktar ile korumaları Sarıyer’de yakalandı.

FİRARA PASAPORT ÖNLEMİ

Mali Şube Adnan Oktar ve ekibinin yurtdışına kaçışını önlemek için birkaç gün önceden pasaportlarına engel koydurdu.

Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri Akşam’a şöyle anlattı:

Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlaral uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.

İLİKLERi YOK ETTİ!

Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı.

KAÇIYORDU

Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın, Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.