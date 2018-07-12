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Babuna'ların annesi konuştu: Bedelini ödeyecek!

Adnan Oktar ve suç örgütüne, İstanbul merkezli 5 ilde 2 bin polisle dev operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonda 106’sı kadın 235 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkan Hüma Babuna, Oktar Babuna, Ceyda Ertüzün, Tuğba Babuna ve Eda Babuna da var.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
Babuna'ların annesi konuştu: Bedelini ödeyecek!

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.

Hava destekli operasyonda Adnan Oktarve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Oktar’ın ve grubunun kaldığı Çengelköy’deki eve şafakta baskın yapıldı. Kaçan Adnan Oktar ile korumaları Sarıyer’de yakalandı. 

FİRARA PASAPORT ÖNLEMİ 

Mali Şube Adnan Oktar ve ekibinin yurtdışına kaçışını önlemek için birkaç gün önceden pasaportlarına engel koydurdu. 

Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri Akşam’a şöyle anlattı:

Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlaral uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek. 

İLİKLERi YOK ETTİ!

Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı. 

KAÇIYORDU

Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın, Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. semin babuna
  4. Oktar Babuna
  5. Adnan Oktar
  6. operasyon

YORUM YAZ

  • ErsanErsan6 sa önce
    Bu kadıncağız çok mücadele etti. Davinci İnstute cakfida adnancıların, polis derhal orayıda basmalı.
  • ekremekrem5 sa önce
    insanların temiz hissiyatlarını kullanarak kan ve ilikleride satıysanız inşallah kan kanseri ilik kanseri olursunuzda bunları bulamıyasınız alçaklar.artık devlet de bu tür operosyonlara geç kalmasın ne olur.
  • UU7 sa önce
    Oktar Babuna için burada halktan toplanıp amerikaya kaçırılan iliklerin hesabını sorar mısınız ?
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