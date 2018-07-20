Oktar Babuna Yahudi mi? Kim bu Oktar Babuna?

Yazar Süleyman Yeşilyurt, Akit TV'de Adnan Oktar'ın en yakınındaki isim olan Oktar Babuna hakkında bomba iddiada bulundu. Yazar Süleyman Yeşilyurt “Yahudi Dönmeleri” isimli kitabında Oktar Babuna ailesini deşifre etmişti. Yeşilyurt, kitabunda Oktar Babuna'nın şu cümleri kalame almıştı: “Bu hususu Sayın bakanlığınıza bildirmekte hiçbir beis görmüyorum. Babuna Ailesi Sabetaycı’dır. Yani dışı Müslüman, içi Yahudi’dir. Kendini Müslüman gösteren, ama gerçekte Müslümanlıkla da hiçbir ilgili bulunmayan Yahudi bir ailedir.”

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Oktar Babuna kimdir?

Oktar Babuna 1962 doğumlu. Adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

Oktar Babuna, Özel Alman Lisesi'nden, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı.

Oktar Babuna, 1999'da kan kanseri olduğunu söylemiş, uygun bir ilik bulunduğu takdirde iliğin sahibine 10 milyar vereceğini açıklamıştı. İlik kampanyasına binlerce insan katılmıştı.

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