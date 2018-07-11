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Oktar Babuna kimdir? Oktar Babuna Adnan Oktar operasyonunda gözaltına mı alındı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Oktar Babuna kimdir?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
Oktar Babuna kimdir? Oktar Babuna Adnan Oktar operasyonunda gözaltına mı alındı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Oktar Babuna kimdir?

Oktar Babuna 1962 doğumlu. Adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

Oktar Babuna, Özel Alman Lisesi'nden, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı.

Oktar Babuna, 1999'da kan kanseri olduğunu söylemiş, uygun bir ilik bulunduğu takdirde iliğin sahibine 10 milyar vereceğini açıklamıştı. İlik kampanyasına binlerce insan katılmıştı.

Adnan Oktar meteliksiz kaldı! Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum mu atandı?

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
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