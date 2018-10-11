Öksüz'ü sınıf arkadaşı anlattı: Çak şatafatlıydı

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Acar ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, Acar hakkında daha önce "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaasını yineledi.

Acar, esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i öven kitaba katkısı olduğuna ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

FETÖ'nün, daha önceki bazı değerlendirmelerini, kendisinden habersiz kitaplaştırdığını savunan Acar, bu kitap yüzünden örgüte yakın olduğuna ilişkin "yorum ve dedikodular" yapıldığını ileri sürdü.

Adı ve unvanının FETÖ tarafından kullanıldığı ve mağdur edildiğini iddia eden Acar, bunları mahkemeye vermediği için hatalı olduğunu dile getirdi.

Acar, Öksüz ile para alışverişine ilişkin savunmasını şöyle sürdürdü:

"Öksüz ile aynı dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum, bunu ben seçmedim. Öksüz, doktora tezini yazdığı zaman benden yardım istedi. Ben de Öksüz'ün tezini okudum ve tez üzerinde ciddi değişiklikler yaptım. Daha sonra tezi Öksüz'e yolladım. Adil Öksüz yaptığım çalışmayı çok beğendi. Tezin ön sözünde bana teşekkür etti. Öksüz, jest olarak bana para yollamak istedi. Ben de istemedim. Öksüz'e, 'Eğer bir gün ihtiyacım olursa senden para isterim.' dedim. 2014'te paraya ihtiyacım olunca Öksüz'den 10 bin lira borç aldım ve sonra da bu parayı kendisine ödedim. Para alışverişini Bank Asya üzerinden yaptık. Talihsiz bir borç alışverişiydi. Adil Öksüz ile başka bir iletişimim olmadı."

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ÇOK PARASI VARDI

Mahkeme başkanının, "Bir kişinin tezine yardımcı oluyorsunuz ve sonra bu kişiden nasıl borç isteme noktasına geldiniz?" şeklindeki sorusunu Acar, "Öksüz, tezin yazımında çok katkım olduğu için, ısrarla bana para vermek istedi. Öksüz bana, 'Olmasaydın bu tez yazımında çok zorlanırdım.' dedi. Ben de ona, 'Eğer sen de bana yardımcı olmak istiyorsan, ihtiyacım olursa senden yardım isterim.' dedim. Anladığım kadarıyla Adil Öksüz'ün çok parası vardı." diye yanıtladı.

"Adil Öksüz'ün zenginliği nereden geliyordu?" sorusu da yöneltilen Acar, "Öksüz'ün iyi bir arabası vardı, çok şatafatlıydı. İyi bir memur veya aileden destek almıyorsanız, böyle bir arabaya sahip olamazsınız. Ben de memurdum ama böyle bir arabam yoktu. 2000'li yıllarda da bu adam zengindi." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkında suçlamaları reddeden Acar, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Acar'ı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 zanlıdan aralarında eski Dr. Öğr. Üyesi İsmail Acar'ın da bulunduğu 24'ü tutuklanmıştı.

Acar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.