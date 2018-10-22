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Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? Çoçuklarda öksürük geçirme yöntemleri

Mevsimlerin dönmesiyle birlikte salgın hastalıkları da baş göstermeye başladı. Soğuk algınlığı başta grip olmak üzere öksürüğü de beraberinde getirmekte. Havaların soğumasıyla birlikte bir türlü geçmek bilmeyen inatçı öksürükler günlük yaşantınızda rahatsızlık verici olabilir. Öksürüğe karşı ya doktora gideriz ya da öksürüğe iyi gelen gıdalara yöneliriz. Peki öksürük nasıl geçer? Yetişkin ve çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? Çoçuklarda öksürük geçirme yöntemleri

Mevsimlerin dönmesiyle birlikte salgın hastalıkları da baş göstermeye başladı. Soğuk algınlığı başta grip olmak üzere öksürüğü de beraberinde getirmekte. Havaların soğumasıyla birlikte bir türlü geçmek bilmeyen inatçı öksürükler günlük yaşantınızda rahatsızlık verici olabilir. Öksürüğe karşı ya doktora gideriz ya da öksürüğe iyi gelen gıdalara yöneliriz. Peki öksürük nasıl geçer? Yetişkin ve çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürüğe karşı neler yapılmalı?

• Tedaviye başlamadan önce kuru öksürüğün ne ya da nelerden kaynaklandığı tespit edilmeli.

• Kuru ortamlardan uzak durulmalı.

• Günlük yeterli miktarda su tüketilmeli.

• Günde 3 defa sade suyla 1 dakika boyunca gargara yapılmalı.

• Ilık tuzlu suyla gargara yapmak da öksürüğe iyi gelebilir.

• Sigara içilmemeli ve içilen mekanlardan uzak durulmalı.

• Kuru öksürüğe neden olacak kokulardan (parfüm, araba ve oda kokusu gibi) uzak durulmalı.

Öksürüğe ne iyi gelir?

* Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp, isterseniz bal ile tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz. Ilık ılık vermek suretiyle çocuklar için de kullanıbilirsiniz.

* Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir. Çocuklara uygulamayın.

* İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. Yetişkin ve çocuk kullabilir.

* 1 çay kaşığı karabiber , 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Ardından da süt. Bu formül yetişkinler için de etkilidir.

Bebek ve çocuklarda öksürüğe karşı önlemler

Çocuklarda sıklıkla kış aylarında görülen şikâyetlerden biri olan öksürük, 3-4 gün sürebildiği gibi 3-4 haftadan uzun da sürebilir. Çocuklarda kronik öksürük mutlaka ileri tetkikler ile değerlendirilmesi gerekir. 

- Eğer öksürük balgamlı bir öksürükse, kesinlikle öksürük şurubu kullanmayın. Bu durumda öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle birlikte balgamın sökülüp atılması önemlidir. Öksürürken çocuğunuzu yüzükoyun olarak dizinize yatırın, sırtına hafif hafif vurarak balgamın çıkmasına yardımcı olun.

- Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak dik yatmasını sağlayın. Sümüğün boğazından aşağılara kayarak tahrişe yol açmasını da engellemiş olursunuz. Yüzükoyun veya yan yatırmak da tahrişi önler.

- Öksüren çocuğunuzun odasını sürekli nemli tutun. Yanında bir çaydanlık su kaynasın veya bir camı hafif aralık bırakarak odanın havasının kurumasını önleyin. Odayı fazla ısıtmayın.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
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