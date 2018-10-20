Mevsim değişikliğinin yaşandığı şu günlerde vatandaşlar grip salgını ile baş başa kaldı. Grip olan vatandaşlar bir de öksürüğe karşı mücadele vermekte. Peki öksürük nasıl geçer? Öksürüğü geçirecek tedavi yöntemleri neler? Çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi nasıl olur? Boğazda gıcık öksürük nasıl geçer? Balgamlı öksürük nasıl geçer? İşte öksürük tedavisi ile ilgili detaylar.

Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp, isterseniz bal ile tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz. Ilık ılık vermek suretiyle çocuklar için de kullanıbilirsiniz.

* Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir. Çocuklara uygulamayın.

* İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. Yetişkin ve çocuk kullabilir.

* 1 çay kaşığı karabiber , 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Ardından da süt. Bu formül yetişkinler için de etkilidir.

Çocuklarda ve bebeklerde öksürük

Çocuklarda sıklıkla kış aylarında görülen şikâyetlerden biri olan öksürük, 3-4 gün sürebildiği gibi 3-4 haftadan uzun da sürebilir. Çocuklarda kronik öksürük mutlaka ileri tetkikler ile değerlendirilmesi gerekir. Öksürüğe;

Burun akıntısı, Boğaz ağrısı, Baş ağrısı, Ateş Kusma, Hırıltı, hışıltı Sık nefes alma, Zor nefes alma eşlik edebilir. Pasif sigara dumanına maruz kalma, özellikle hem anne hem babanın sigara içiyor olması çocuklarda başka hiçbir sorun olmaksızın öksürüğe neden olabilir. Çocukların yanında içilmiyor olması bile çocukları bu zararlı etkilerden korumak için yeterli değildir. Evdeki eşyalara (perdelere, halıya, döşemelere…) sinen duman bile pasif içiciliğe neden olur. İdeal olan çocukların yaşadığı bir evde, evin kapalı hiçbir odasında sigara içmemektir (çocuklar o anda odada olmasa bile). Yapılan tıbbi çalışmalarda pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklarda kış aylarında daha sık üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları görüldüğü kanıtlanmıştır. Ayrıca bu çocuklarda astım gibi alerjik hastalıklarda diğerlerinden daha sık görülür.

Gıcık öksürük nasıl geçer?

Özellikle elma sirkesi boğaz gıcığına çok iyi gelmektedir. 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek iyice karıştırın. Elde etmiş olduğunuz bu karışımı günde iki kere ağzınıza gargara yapın.

Kaynamış sütün içine mesir macunu karıştırarak içebilirsiniz.

Bir miktar balın içerisine aynı ölçüde hem zencefil hem de zerdeçal ekleyerek iyice karıştırın ve günde birkaç kez çiğneyerek tüketin.

Yarım çay kaşığı toz tarçının içerisine 1 kaşık bal ekleyerek iyice karıştırın. Elde etmiş olduğunuz kürü günde üç defa yemenizi öneririz. Bu kür gıcık öksürüğünüze çok iyi gelecektir.

Bir miktar nişastayı suyla iyice karıştırarak kaynatın ve daha sonra içine portakal veya limon suyu ekleyin. Dilerseniz tatlandırmak adına bir miktar pekmez ekleyebilirsiniz. Elde etmiş olduğunuz karışımı ılık bir şekilde içmenizi tavsiye ederiz.

Balgam sökücü bitki kürleri

Balgam söktürücü bitkiler de başta olmak üzere ıhlamur gelir. Ihlamurun yanında tarçın, zencefil, karanfil birde havlıcan karışımı birlikte kaynatılırsa boğaz ağrısına ayrıca gıcık öksürük ve bronşit hastalığına birebir iyi gelir. Bunun dışında ebegümeci şifalı bitkisi de kullanılabilir.

Şifalı bitkilerden elde edilecek olan çayların demlenmeleri kısa süreli yapılmamalıdır. Dinlenme yada demlenme süreleri uzun olmalıdır. 5 dakika kaynatıp içilmesi doğru değildir. En az 15 dakika kadar dinlendirilmesi yerindedir. Zaten demleme süresinde bekletildikçe kıvamında koyulaşma görülür. Kıvamı koyulaştıkça bronşlardaki, solunum yolunda ki yüzeyi rahatlatan müsilaj denilen maddeler ortaya çıkar ve balgam söktüren ana madde budur. Demliğe 2 kaşık ebe gümeci ve ıhlamur atılıp 15-20 dakika kaynatıp ve 15-20 dakikada altını kapatıp bekletilirse gün boyu tüketebilir.