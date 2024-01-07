Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım: Kış ayında ciğerleri kurtarıyor! Müjde, yeni çıktı! Acil çözüm olacak
Kış aylarında yaygınlaşan hastalık belirtileri özellikle öksürük ve soğuk algınlığı olarak kendini belli ediyor. Hastalığı atlatanlar ise kalıcı bir öksürük problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. İşte eski olan ama yeni popüler olan mucizevi çayı
Öksürük Kesen ve Enerji Veren Müthiş Karışım
Bal, 1 çay kaşığı zerdecal,1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın çok az karabiber 1 cay kaşığı kimyon çeyrek limon öksürük varsa birebir! Bu kadar basit.