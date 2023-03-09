Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor! Harekete geçin: Bağışıklık artacak! Bunu herkes yapsın

İnatçı öksürük ve balgamı ışık hızında bitiriyor. Son zamanlarda pek çok kişi soğuk algınlığı, öksürük ve balgam sebebiyle sorun yaşadığını iletiyor. Öksürük kesici: En hızlı öksürük kesici evde anında Kekik ekser! Baharatlar arasında aromatik olarak zengin olan kekik, kaynatılarak tüketildiğinde tam bir şifa kaynağı oluyor. Kekik bitkisi nasıl kullanılır, faydaları neler? İşte açıklıyoruz...

Kekiğin faydaları nelerdir?

-A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

-Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

-Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

-Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

-Hazmı kolaylaştırıyor.

-İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

-Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

-Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

-Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

-Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

-Kasık ağrılarına da iyi gelir.

-Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

-Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

-Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

-Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

-Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

-Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

-Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

-Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

-Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

-Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Uykusuzluk sorununu da giderir.

-Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

-Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

-Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

-Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

-Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

Kuru kekik çayı nasıl yapılır?

“Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

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Kuru kekik çayı faydaları

Mideye İyi Gelir.

Virüsten Koruyucu Antioksidan.

Sinirleri Yatıştırır.

Ağrıları Hafifletir.

Cildi Temizler.

Ağız ve Diş Sağlığını Korur.

Denge Merkezini Düzenler.

Zayıflamaya Yardımcıdır.

Gece yatmadan önce kekik çayı içmek

Bedensel yorgunluğu alır ve daha rahat uyumanıza yardım eder. Bu nedenle her gece uykudan 20 dakika önce kekik çayı içebilirsiniz. Ancak kronik bir hastalığınız yoksa! Gece uykusundan önce kekik çayı içerek vücudunuzda birikmiş toksinleri atabilirsiniz.

Dağ kekik çayı: 1 büyük fincan sıcak suyun içine, 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağını ekleyin. Fincanın ağzını kapatarak, kekiğin içinde bulunan faydalı uçucu yağların buharlaşmasını engelleyerek, 2-3 dakika demlenmesi için bekletin. Dağ kekiği çayını süzün ve tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ekleyin