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Kadın - Aile Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin! Geçmeyen öksürük krizi... Şifresi çözüldü
Kadın - Aile

Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin! Geçmeyen öksürük krizi... Şifresi çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-10 21:09:00 - 2024-05-10 21:12:14
Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin! Geçmeyen öksürük krizi... Şifresi çözüldü

Son dönemde grip vakaları arttı. Geçmeyen öksürük şikayetleri de yoğunlaştı. Peki günlerce geçmeyen öksürük nasıl iyileşir? Doktorların kritik sözleri: Öksürüğü bitirmeye yönelik herkes yapmalı deyip duyurdular...

Öksürüğe Son Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay kaşığı karabiber

Hanımlar bu iksirin faydalarına inanamayacaksınız. 3 yaşını geçmiş çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ben 3 çocuğumu bununla büyüttüm. hafif bir öksürdüler mi hemen yapıp 3 gün yedirirdim, hemen öksürükleri kesilirdi. Mutlaka deneyin faydasını göreceksiniz. hadi Bismillâh;

Öksürüğe Son  Tarifi Nasıl Yapılır?

Yukarı da yazılı olan tüm malzemeyi iyice karıştırın. 1 günde yeyip bitirin.
Ertesi gün tekrar yapın. 3 gün devam edip, 3 gün ara verin.
Geçmezse bir 3 gün daha tekrarlayın. aç tok farketmez. inanın ben çok faydasını gördüm. Afiyet şifa olsun.
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