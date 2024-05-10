Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin! Geçmeyen öksürük krizi... Şifresi çözüldü

Öksürüğe Son Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

Hanımlar bu iksirin faydalarına inanamayacaksınız. 3 yaşını geçmiş çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ben 3 çocuğumu bununla büyüttüm. hafif bir öksürdüler mi hemen yapıp 3 gün yedirirdim, hemen öksürükleri kesilirdi. Mutlaka deneyin faydasını göreceksiniz. hadi Bismillâh;

Öksürüğe Son Tarifi Nasıl Yapılır?

Yukarı da yazılı olan tüm malzemeyi iyice karıştırın. 1 günde yeyip bitirin.

Ertesi gün tekrar yapın. 3 gün devam edip, 3 gün ara verin.

Geçmezse bir 3 gün daha tekrarlayın. aç tok farketmez. inanın ben çok faydasını gördüm. Afiyet şifa olsun.

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