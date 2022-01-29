Öksürüğe iyi gelen karışımlar! En hızlı öksürük kesici

Kış aylarında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının sebep olduğu öksürük, havaların iyice soğumasıyla birlikte birçok kişiyi etkilemeye başladı. Bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalık belirtilerinin başında gelen öksürük ise hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürüyor.

Kuru öksürük neden olur?

Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19'un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır.

Öksürüğe iyi gelen karışımlar

Öncelikle kuru öksürükle mücadele etmenin en başarılı yöntem bolca sıvı kullanımı olmalıdır. Nitekim boğazın gerek sıcak gerek ise sıvı tüketimi sayesinde asla kuru bırakılmaması bizlerin kuru öksürükten daha hızlı kurtulmamıza vesile olacaktır. Aktardan alacağınız uygun ürünlerle de kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.

Bu ürünlerle izlenilecek yöntemler ise;

1 çay kaşığı karabiber ile 1 tatlı kaşığı balın karıştırılıp tüketilmesi,

Ihlamur ile ayva yaprağının kaynatılıp içilmesi

Elma kabukları, zencefil, ıhlamur, ayva, tarçın ve limon’ un kaynatılıp içilmesi

Kekik ile suyu kaynatıp balla karıştırılarak tüketilmesi

En hızlı öksürük kesici

Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz bir bardak sütün içine bir çay kaşığı karabiber ve balı karıştırın.

Öksürük şurubu

Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır. Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.

Öksürüğe iyi gelen besinler ve doğal reçeteler

Ananas, bal, ceviz, badem, ayva, incir, soğan, limon, kuşburnu, zencefil ve karabiber öksürüğün hafiflemesine ve iyileşmesine yardımcı olan en önemli besinler arasında yer alıyor. Bu besinleri dilerseniz tek başına dilerseniz çay içerisinde ya da karışım bir kür halinde tüketerek yaşadığınız öksürük problemine etkili bir çözüm bulabilirsiniz.

Öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal.

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı