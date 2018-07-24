FEMEN'in kurucusu Oksana Shachko kimdir? Oksana Shachko öldü mü neden öldü?

Feminist örgütü olan FEMEN'in kurucusu Oksana Shachko Paris'te intihar etti. Peki Oksana Shachko kimdir?

Oksana Shachko 31 Ocak 1987 doğumludur. Aynı zamanda oyuncu olan Shachko FEMEN'in kurucusudur. Memleketi Ukrayna'nın Khmelnytskyi şehridir. Oksana Shachko'nun neden intihar ettiği bilinmezken İngilizce, "Hepiniz sahtesiniz" yazılı bir not bıraktığı belirtildi. Ukraynalı Oksana Shachko geçtiğimiz 2 yıl içersinde iki kez daha intihara teşebbüs etmişti.