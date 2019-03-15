Oklubalı’da kilit taşsız sokak kalmıyor
İnönü Belediyesi, kilit taşı çalışmalarına Oklubalı mahallesinde yeni oluşan sokaklarla devam ediyor.15 Mart 2019 Cuma 13:03
İnönü Belediyesi, kilit taşı çalışmalarına Oklubalı mahallesinde yeni oluşan sokaklarla devam ediyor.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Oklubalı yeni oluşan tüm sokaklarda yapımına başlanan kilit taşı çalışmasını yerinde inceledi ve ilgili personelden bilgi aldı.
Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; yeni oluşan mahallede, 2018 yılı içerisinde bir bölümü kilit taşı yapıldığı, 2019 yılının başında başlayan çalışma ile de kilit taşı döşenmeyen sokak kalmayacağı belirtildi.
YORUM YAZ