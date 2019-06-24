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Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası

Adana’da yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası

Adana’da yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.


Sarıçam ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmada gece saat 03.00’da yaptıklarını kontrollerde koruma altında olan oklu kirpi avlayan 3 kişiyi yakaladı.


3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca idari yaptırım cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. doğa

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