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Oklar tarih için çekildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından ‘Tarih için bir ok at’ temasıyla 2.

24 Şubat 2019 Pazar 16:58
Oklar tarih için çekildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından ‘Tarih için bir ok at’ temasıyla 2. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan yarışmaya yaklaşık 20 ilden 200 sporcu katıldı. “Tarih için bir ok at” temasıyla yapılan yarışmaya 18 yaş altı ve üzeri bireysel erkek ve bireysel kadın, grup, üniversite ile engelli ve minik kategorilerinde sporcular, Malazgirt Savaşı’nı, İstanbul’un fethini ve Cumhuriyet’in kuruluşunu simgeleyen 10.71, 14.53, 19.23 metrelerden yay gerdi. Sporcular, giydikleri Osmanlı ve Selçuklu tarzı kıyafetleriyle yarışmaya renk kattı. Yarışmanın başlama atışını Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yaptı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği yarışmada sporcular başarılı olabilmek için ter döktü. Yarışma sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri ise Vali Çakır ve Rektör Karacabey tarafından verildi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması’nın üniversitelerinde yapılmış olmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Geleneksel Türk okçuluğu için elbette söylenecek çok şey var ama öncelikle şunu söylemekte fayda var. Sporun her dalı insan eğitiminde, gönül eğitiminde, sosyalleşmede çok önemlidir elbette. Ama geleneksel Türk okçuluğu sadece bir spor değildir. Aynı zamanda bir tarihtir, kültürdür, bir milletin benliği ve kendisidir. Bu yarışmanın özellikle tarih için bir ok at adı altında yapılmış olması ve burada düzenlenmesi, 1071’i, 1453’ü ve 1923’ü temsil edecek nitelikte ayarlanması çok önemlidir. Bunun Bozok Üniversitesi tarafından organize edilmesi çok güzel. Aşağı yukarı 20’ye yakın ilden 200’e yakın sporcu katıldı. Sporcular gruplar ve bireysel alanında yarışacak. Sporcuların kıyafetleri de geleneksel Türk okçuluğuna uygun kıyafetler olarak ayarlandı. Bu yarışmanın adına yakışır bir turnuva olduğu kanaatindeyim” dedi.


Yarışmaya Bursa Teknik Üniversitesinden katılan Cahide Tosun, “3 senedir okulumuzda okçuluk kulübü var. Geleneksel okçuluğu yaşatmak için bunu devam ettiriyoruz. Ok atmayı çok seviyorum, yarışmada da başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:58
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