0553 313 94 23

Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz’un yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulunarak, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeye karşı koymuş ve Türkiye’de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:57
Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz’un yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulunarak, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeye karşı koymuş ve Türkiye’de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir” dedi.


MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu.


Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçtiğini söyleyen Okka, “Türkiye, o gece önce karanlığı, sonra da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin ve işgalin reddedildiği, milli iradenin kazandığı bir gün haline dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi milletimiz; hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet altına almak istenen silahlı darbe girişimini bozguna uğratan Milletimiz, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, meydanların darbecilere teslim edilmeyeceğini ortaya koymuştur.



“15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız”


Başkan Okka, Türk milletinin, menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadelenin, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesi olduğunu kaydetti. Okka, “Dünyanın en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD Konya olarak da, adeta bir ‘2. Kurtuluş Savaşı’ olan 15 Temmuz gecesinde bütün üyelerimizle birlikte milletimizin safında, meydanlardaydık. Bundan sonraki süreçte de, o karanlık gecenin milletimizce ve gelecek nesillerce unutulmaması amacıyla, her yıl dönümünde hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve ‘Büyük Türkiye’ hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle milletimiz var olduğu sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler göstermesin” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine klip
    1. Özel öğrencilerden 15 Temmuz..
    2. Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz..
    3. TMSF'ye devredilen 885 şirketin aktifi..
    4. Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251..
    5. AA, ihanet gecesine ait yeni..
    6. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
    7. "Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi..
    8. "Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"
    9. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten..
    10. Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet..
    11. "Tek vatanımız var" diyerek şehit olan..
    12. Gaziyi kurtaran sağlık personeli 15..
    13. Kabotaj Bayramı’nda alamadığı bayrağı..
    14. TBMM'de bu hafta
    15. Erdoğan ve Putin’in ortak başarısı
    16. Muratpaşa’nın cimnastikçilerine milli..
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    18. Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine..
    19. Kamuda istihdam atağı
    20. Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
    21. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    22. Adli bilişim uzmanından internet..
    23. Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız,..
    24. Elazığ’da KPSS heyecanı
    25. GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
    26. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir..
    27. FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki..
    28. New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev..
    29. Erzurum’da paintball rüzgarı
    30. 17 yıldır iğne ve makas ile kumaşları..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi