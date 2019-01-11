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ÖKK davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

11 Ocak 2019 Cuma 17:06
ÖKK davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, mütalaasında yargılamanın geldiği aşama itibarıyla sanık avukatlarının yeni tanık dinlenme talebi sürece etki etmeyeceğinden bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmesini, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Yargılamaya 14 Şubat'ta devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:06
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. ara karar
  3. FETÖ
  4. ÖKK

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