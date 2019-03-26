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ÖKK darbe girişimi davasında savunmalar tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 68 sanığın yargılandığı davada savunmalar tamamlandı- Duruşmayı 8 Nisan'a erteleyen mahkemenin bu celsede hükmü açıklaması bekleniyor

26 Mart 2019 Salı 01:11
ÖKK darbe girişimi davasında savunmalar tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan eski astsubay Turgay Usanmaz, suçsuz olduğunu, darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Darbe girişimini bastırmak için ÖKK'ye gelen personelin nizamiyeden girişine engel oldukları iddiasını kabul etmeyen Usanmaz, komutanları Zekai Aksakallı'nın kışla nizamiyesinin giriş çıkışa kapatılması emrinin gereğini yerine getirdiklerini savundu.

Karargah personeli olmasına rağmen darbe girişimi sırasında nizamiyede bulunmasına ilişkin iddialara cevap veren Usanmaz, nizamiyede emniyet amaçlı bulunduklarını ve nöbetçileri desteklediğini söyledi. Turgay Usanmaz, "15 Temmuz'da o güne kadar icra edilen faaliyetlerden farklı hiçbir şey yapmadım. Nizamiyedeki tüm faaliyetlerimiz yasa, talimatlar ve ÖKK'nin yayımladığı emirlere uygundur." dedi.

Usanmaz, ÖKK'de silah ve teçhizatla dolaşmasının normal bir uygulama olduğunu, 15 Temmuz'da silah ve teçhizat kuşanmasının olağan karşılanması gerektiğini savundu.

Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurulan cuntacı general Semih Terzi'yi tıbbi müdahale için komuta binasına taşıdıklarını belirten Usanmaz, "Kendi güvenliğimiz için Terzi'yi içeri taşıdık. Kendimizi düşünerek bunu yaptık. Bizim odamızda Semih Terzi'ye ilk yardım yapıldı. Bilinci açık şekilde GATA'ya sevk edildi. Dönüşte rahmetli Ömer'i gördüm. 8 yıllık mesai arkadaşımdı. Gittim odamdan çarşaf aldım, şehidimizin üzerine örttüm." dedi.

Usanmaz'ın savunmasının ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Turgay Usanmaz'ın savunmasını tamamlamasıyla 68 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması dinlenmiş oldu. Mahkemenin 8 Nisan'daki celsede sanıkların son sözlerini dinleyip hükmü açıklaması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 01:11
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. ÖKK

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