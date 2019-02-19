ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski teğmen Ahmet Müfit Küçük, olay tarihinden kısa süre önce Özel Kuvvetler kursunu tamamlayarak bitiriş belgesini aldığını, 15 Temmuz akşamında da arkadaşlarını yapılacak tatbikat için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına götürdüğünü anlattı.

Muhafız Alayına arkadaşlarını bıraktıktan sonra buradaki gelişmeler üzerine ÖKK'ye döndüğünü aktaran Küçük, nöbetçi heyetinden bir subayın kendisine nizamiye bölgesinde beklemesi talimatı verdiğini, bunun üzerine sabah saatlerine kadar bölgede kaldığını beyan etti.

ÖKK kışlasında yaşanan çatışmalara da şahit olduğunu ancak silahını kullanmadığını iddia eden Küçük, davanın müştekisi olan astsubay İsmail Oğuz'a da ateş etmediğini savundu.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmeyen Küçük, "Bank Asya'da herhangi bir hesabım bulunmamaktadır. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Ali Eser de darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.