0553 313 94 23

ÖKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne yönelik davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı

10 Ocak 2019 Perşembe 17:33
ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, iddia makamının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Ali Kapucu, 14 Temmuz'a kadar Kilis'te görev yaptığını, ertesi gün Ankara'ya geldiğini belirtti.

Kapucu, darbe gecesi olayları televizyondan öğrendiğini, olağanüstü bir olay olduğunu, personele ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca ÖKK nizamiye kışlasına gittiğini ileri sürdü.

Nizamiye kışlasına tel örgüleri aşarak girmesinin ardından helikopter ineceği bilgisinin verildiğini ve piste geçmesinin söylendiğini belirten sanık Kapucu, "İlk helikopterin ardından 2'nci helikopter indi. 2'nci helikopterde komutan olduğu söylendiğinde bu kişinin Zekai Aksakallı olduğunu düşündüm ancak Semih Terzi inince şaşırdım." şeklinde konuştu.

Kapucu, ikinci uzmanlığının "sıhhiye" üzerine olduğunu, bu nedenle darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin vurulmasının ardından ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ve helikopter ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) naklinde refakatçi olduğunu kaydetti.

Terzi'nin vurulmasının ardından yanında oturup ağladığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Ali Kapucu, "Vurulma anından ölüm anına kadar devamlı Semih Terzi'nin yanındaydım. Ölüm haberini etrafta bulunanlara ben verdim. Başında oturup ağlamadım. Astsubay Mehmet Tanyeri oradaydı, o çok üzülmüştü. Beni onunla karıştırıyor olabilirler." dedi.

Kapucu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:33
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimini
  3. FETÖ
  4. ÖKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    2. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    3. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    4. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    5. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    6. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    7. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    8. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    9. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    10. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    13. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    14. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    15. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    16. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    17. İDO seferleri iptal edildi!
    18. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    19. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    20. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye