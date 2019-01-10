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ÖKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı

10 Ocak 2019 Perşembe 13:48
ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan tutuklu sanık eski icra astsubayı Fatih Uysal, 15 Temmuz'da yarım gün izinli olduğunu, öğleden önce Gölbaşı'nda aracının muayenesini yaptırdığı esnada albay Ümit Bak'ın arayarak, "Bir konu üzerine çalışıyorum, eksik bir evrak var, bulamadım." demesi üzerine ÖKK nizamiyesine geçtiğini söyledi.

Darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia eden Uysal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Albay Ümit Bak, 'Birliği terk etmeyin, bazı emirler geldi.' dedi. Sonrasında bizi nizamiye bölgesine takviye için görevlendirdi. Yüzbaşı Volkan Vural Bal, nizamiyeden giriş-çıkış yapılmayacağı emrini verdi. İçeride otururken kameralardan sivil 30-40 personelin nizamiyeye girmeye çalıştığını gördük. Gelenlerin ilk anda kim olduğunu anlayamadık. PKK veya IŞİD tehdidinden bahsedilmişti."

- "Bizi tuzağın içine çektiler"

Astsubay İsmail Oğuz'un yaralanmasında suçunun olmadığını savunan Uysal, "Bu olayların olmaması gerekiyordu. Çok üzüldüm, bizi tuzağın içine çektiler. Doğru saflara geçseydik vurulacaktık. Nötr halde bulundum. Bizleri unuttular. 'Ölsünler mi?' dediler, bilmiyorum." diye konuştu.

Darbeci personele ÖKK kışla nizamiyesinde silah dağıttığı, personeli sevk ve idare ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Uysal, FETÖ üyesi olduğuna yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Uysal, tahliyesini ve beraatini istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:48
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Gölbaşı özel kuvvetler komutanlığı
  4. ÖKK
  5. ÖKK darbe girişimi davası

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