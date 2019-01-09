ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Veysel Ezgin, olay günü eski teğmen Ahmet Müfit Küçük ile vakit geçirdiklerini, bazı kursiyerlerin talebi doğrultusunda onları Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüklerini beyan etti.

Muhafız Alayı'nda kısa süre kaldığını, yurt genelinde büyük çaplı bir terör saldırısı olabileceğinin konuşulduğunu ileri süren Ezgin, bunun üzerine sanık Küçük ile ÖKK'ye döndüğünü bildirdi.

ÖKK'ye dönüşünün darbeye iştirak amacı taşımadığını ve darbe girişiminden habersiz olduğunu savunan Ezgin, "Kimseye ateş etmedim, silah kullanmadım. Bulunduğum bölgede sabaha kadar Küçük ile bekledim. Sabah saatlerinde nizamiye bölgesinden ateş sesleri geldi. Ardından bir özel kuvvet timi geldi ve beni gözaltına aldı." diye konuştu.

Mütalaada astsubay İsmail Oğuz'un yaralanması hadisesinden de sorumlu tutulduğunu belirten sanık Ezgin, söz konusu olaya iştirakinin bulunmadığını savundu.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ve tanık beyanında geçen FETÖ'ye himmet verdiğine dair suçlamaları da kabul etmeyen Ezgin, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

- "Hepsini lanetliyorum"

Eski teğmen Emre Andıç da savunmasında, "Ben hain darbe girişiminin hiçbir safhasında bulunmadım ve hain örgütün hiçbir zaman üyesi olmadım." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında ÖKK'de bulunmadığını, sanık eski yarbay Mehmet Ali Çelik'ten elde edildiği belirtilen darbeye hazırlık amaçlı hazırlanan personel isim listesine de adının bilgisi dışında yazıldığını savunan Andıç, "Her kim bu işleri bilerek ve isteyerek yaptıysa hepsini lanetliyorum." sözlerini kullanarak beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Raydemir, 15 Temmuz'dan önce darbe toplantılarına katıldığı iddialarını kabul etmediğini beyan ederek savunmasına başladı.

Darbe girişimi gecesi ÖKK kışlası önünde yaşanan çatışmalara şahit olduğunu, kendisinin havaya ateş ettiğini savunan Raydemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Davanın görülmesine devam ediliyor.