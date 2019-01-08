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ÖKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi

08 Ocak 2019 Salı 18:14
ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen Sezgin Güney, dava dosyasına eklenen bilirkişi raporunu kabul etmediğini ve hükme esas alınmaması gerektiğini belirterek, ifadelerine başladı.

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Güney, darbe girişiminden önce bir evde toplantı yaptıklarına ilişkin suçlamanın da doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

Olay günü, darbe faaliyetlerinin yürütüldüğü askeri birliklerden olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gitmesinin darbe girişimi kapsamında olmadığını iddia eden Güney, 15 Temmuz'dan önce de buraya emir doğrultusunda gittiğini beyan etti.

Sanık Güney, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:14
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. ÖKK
  5. Özel Kuvvetler Komutanlığı

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