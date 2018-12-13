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ÖKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 68 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 17:32
ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya sanıkların esasa yönelik beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Mehmet Kuşlu, 15 Temmuz'da kışlada olmadığını, darbe girişimine katılmadığını savundu.

"Ne suç işlediğimi bilmeden, somut bir delil olmadan tutuklandım." diyen Kuşlu, isnat edilen suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.

Kuşlu, terör örgütü olarak kabul edilen hiçbir oluşumla irtibatı olmadığını ileri sürdü.

Eski kurmay albay Ümit Bak'ın cüzdanından çıkan bir listede ismi bulunduğu için tutuklandığını öğrendiğini bildiren Kuşlu, Bak'ı tanımadığını, isminin bir listeye yazıldığını ise emniyette öğrendiği ifade etti ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık eski kurmay albay Ertuğul Bozçal da 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin içinde yer almadığını savundu.

Sezgin Güney'den ele geçirildiği iddia edilen bir listede ismi bulunduğu için yargılandığını öne süren Bozçal, "Bilgim ve iradem dışında hazırlanan listeden sorumlu tutulmamam gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bozçal, FETÖ ile bir bağı olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Raşit Özdilek de darbe girişiminin hiçbir aşamasında bulunmadığını ve FETÖ ile bağı olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Ökkeş Dursun Öztürk de 15 Temmuz'da ÖKK nizamiyesinde nöbet tutan yedi uzman çavuştan biri olduğunu ve terör örgütüne üye olmakla suçlandığını ancak örgütle bağı olmadığını savundu.

Sanıklar Okan Türkmen, Osman Yalçın, Sedat Soysal, Ufuk Kaplan da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:32
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. ÖKK darbe girişimi davası
  5. Özel Kuvvetler Komutanlığı davası
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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