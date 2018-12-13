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ÖKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 68 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 14:33
ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Muzaffer Han, 15 Temmuz'da kışla emniyetini takviye ettiğini, vardiya amiri Mehmet Ali Çelik'in verdiği emrin yasal olduğunu ve askeri mevzuat açısından suç unsuru oluşturmadığını öne sürdü.

Ayrıca Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da o gece emniyet tedbirlerinin artırılması emrini verdiğini savunan Han, yüzbaşı Volkan Vural Bal tarafından ilk önce nizamiye bölgesine yerleştirildiğini söyledi.

Daha sonra karargah bölgesine geçtiğini, orada da neler olduğunu öğrenmek için harekat merkezine girdiğini belirten Han, silahını bırakamadığı için oraya o silahlı girdiğini iddia etti.

Han, harekat merkezindeki kimseyi tehdit etmediğini savunarak, 00.40 gibi burada izlediği televizyonda başbakan ve cumhurbaşkanının açıklamalarını dinlediğini ve kalkışmadan haberdar olduğunu belirtti.

Muzaffer Han, 00.50'de odasına gittiğini ve teçhizatını bıraktığını, 04.00'e kadar da odasında kaldığını ifade etti.

Odasından çıktıktan sonra görüntü izleme merkezine gittiğini ve derdest edilip gözaltına alındığı 07.00'ye kadar orada kaldığını anlatan Han, "Kalkışma olduğunu öğrendiğim andan itibaren kalkışmayı destekleyici manada bir fiil ve eylemim bulunmamaktadır." diye konuştu.

Han, tahliyesini ve beraatını talep etti.

- Önceki ifadelerini kabul etmedi

Tutuksuz sanık Gürbüz Türk de mesai sonrası geldiği evindeyken izlediği televizyondan, darbe girişiminden haberdar olduğunu söyledi.

15 Temmuz akşamı kışlaya gitmediğini anlatan Türk, 17 Temmuz'da çağrıldığını ve 10 gün mesai yaptığını bildirdi.

Türk, 27 Temmuz'da gözaltına alındığını ifade ederek, Gölbaşı Adliyesi ve polis karakolunda kötü muamele altında verdiğini öne sürdüğü ifadeyi kabul etmedi.

Hiçbir terör örgütüyle bağı bulunmadığını savunan Türk, beraatını istedi.

Sanıklar Baki Ağyar, Ahmet Turan Yücedağ, Halil Kuş, Hüseyin Uğurer, Mehmet Koç ve Alperen Bayrak Durmuş da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, sanıkların esasa yönelik savunmalarıyla devam ediliyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:33
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. ÖKK darbe girişimi davası
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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