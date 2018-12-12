ÖKK darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Ümit Bak, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde de esasa yönelik savunmasına devam etti.

FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savunan Bak, FETÖ ağabeyleri veya imamları tarafından ankesörlü telefonla da aranmadığını öne sürdü.

Bak, savunmasının sonunda "Suç teşkil etmeyen, askeri mahiyette verdiğim emirleri yerine getiren personelin sorumlu tutulmamasını ve cezalandırılmamasını talep ediyorum." dedi.

Mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını da isteyen Bak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ardından tutuksuz sanıklardan bazıları, esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Sanık Mustafa Sarıboğa, 2014'te ÖKK'ye atandığını belirterek, işten eve-evden işe gidip geldiğini, FETÖ ile bir bağı olmadığını iddia etti. Atılı suçları kabul etmeyen Sarıboğa, beraatini istedi.

Sanık Mehmet Yaşar Çelik de o gece nizamiyede nöbetçi olduğunu ifade ederek, darbe girişimine katılmadığını söyledi. FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını savunan Çelik, beraat talebinde bulundu.

Sanık Emrah Şentürk de Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunda görev yaptığını ancak ÖKK ile aynı kışlada bulunduklarını, 15 Temmuz'da da nöbetçi olduğunu kaydetti.

Darbe girişimine yönelik hiçbir eyleme karışmadığını savunan Şentürk, FETÖ ile de hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Şentürk de beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.