Okçulukta gözler Samsun'a çevrilecek





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Okçulukta gözler haftaya Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonası'na çevrilecek.

Samsun, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nin ardından bu kez 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Büyükler ve gençler kategorilerinde düzenlenecek şampiyonada toplam 24 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'daki şampiyonanın 2019 kış sezonunun son yarışması olacağını söyledi.

Organizasyona katılım hakkında bilgi veren Topaloğlu, "Şampiyonaya yaklaşık 25 ülkeden 200 sporcu katılacak. Türk Milli Takımlarımız büyükler ve gençlerde on ikişer sporcuyla yer alacak." dedi.

Topaloğlu, milli okçulardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Sporcularımız burada en iyi dereceleri almaya çalışacak. Eminim ki çok iyi dereceler elde edecekler. Altın, gümüş, bronz madalyalar olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'a da ayrı bir parantez açan Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 Dünya Kupası Finalleri de Samsun'da yapılmıştı. Samsun'da çok güzel, hem açık hava okçuluk sahası hem de okçuluk salonu var. Amacımız bu tesisleri Avrupa ve dünyaya göstermek. O nedenle de Samsun'a ağırlık veriyoruz. Samsun'daki okçuluk salonunda ilk defa uluslararası bir yarışma düzenlenecek. Bu nedenle hazırlıklara çok önem veriyoruz. Gelen ülkeleri burada en iyi şekilde misafir edeceğiz."





- Bu yılki asıl hedef Dünya Şampiyonası







Abdullah Topaloğlu, bu yılki esas hedeflerinin ise Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

Hollanda'daki şampiyonanın önemine işaret eden Topaloğlu, "2019 Dünya Şampiyonası, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kota yarışması. Dolayısıyla bu yılki esas hedefimiz orası ama Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda da sporcularımız önemli başarılara imza atacaklar, bundan eminim." ifadelerini kullandı.





- "Türk okçuluğu altın yılını yaşadı"







Topaloğlu, milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün dünyada yılın sporcusu, Göktuğ Ergin'in de yılın antrenörü seçilmesiyle ilgili "Türk okçuluğunda ilkler bunlar. Çocuklarımız ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil etti. Onlarla çok büyük gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin disiplinli çalışmaları bu başarıları getiriyor." diye konuştu.



"Türk okçuluğu 2018'de altın yılını yaşadı." diyen Topaloğlu, "Birçok kategoride ilkleri yaşadık. İnşallah bu başarılar devam edecek. En büyük hedefimiz, Tokyo 2020'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'ye okçuluk branşındaki ilk madalyasını kazandırmak." şeklinde görüş belirtti.





- Başarılar altyapı yatırımlarının sonucu





Topaloğlu, geçen yıl yakalanan başarıların uzun vadeli yatırımların sonucunda elde edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"2013 yılında 13-14 yaş grubumuzla ilgili başlattığımız projenin sonucu olarak bu başarılar geldi. Altyapıya önem verdiğiniz zaman, kendi gençlerinize ve ekibinize güvendiğiniz zaman bu başarılar geliyor. Biz de kendi gençlerimize inandık, güvendik. Onlar da bize bu başarıları yaşattılar. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) de başarıda önemli bir yer tutuyor. Türk sporuna verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Altyapı yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Topaloğlu, "Yine 13-14 yaş grubundan birçok çocuğumuzu bu yıl içinde kamplara almaya devam edeceğiz. 2019'daki ilk kampımız 13-14 yaş grubu ile İstanbul'da Okçular Vakfı'nın Beykoz tesislerinde olacak. 28 sporcumuz orada kampa katılacak. Onları da 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlayacağız. Altyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.





- Kadro





Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:





Büyükler:



Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri



Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan



Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı



Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık





Gençler:

Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş



Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner



Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız



Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı



