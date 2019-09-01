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Okçuluk: Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası

- Bursa'daki organizasyona 47 ilden 895 sporcu katıldı

01 Eylül 2019 Pazar 16:23
Okçuluk: Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası


BURSA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından Bursa'da gerçekleştirilen Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen ve üç gün süren müsabakalara, 47 ilden 97 kulüp katıldı.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 9-10 yaş ile 11-12 yaş gruplarında 895 sporcu mücadele etti.

Yarışmada 9-10 yaş klasik yay erkekler takım kategorisinde EDOK Spor Kulübü birinci olurken, 9-10 yaş klasik yay kızlarda ise birinciliği Demka Okçuluk elde etti. 11-12 yaş klasik yay erkeklerde Silivri Okçuluk GSK, 11-12 yaş klasik yay kızlarda Vedat Erbay Spor Akademisi birinci oldu.

11-12 yaş makaralı yay erkekler takım kategorisinde Altınok Spor Kulübü, 11-12 yaş makaralı yay kızlar müsabakalarında Okçular Vakfı Spor Kulübü ilk sırayı aldı.

9-10 yaş klasik yay erkeklerde Serdar Kaan Küçükçalı, 9-10 yaş klasik yay kızlarda Melek Naz Alkan, 11-12 yaş klasik yay erkekler kategorisinde Mahir Mert Bilsel, 11-12 yaş klasik yay kızlarda ise Yağmur Şahin, birinci oldu.

11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Ali İhsan Tuğrul, 11-12 yaş makaralı yay kızlarda ise ise Duru Köse birinci olarak madalya almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, TOF Yönetim Kurulu üyeleri Metin Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli ile Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti.



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:23
  1. Bursa
  2. Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası
  3. okçuluk
  4. Zafer Haftası

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