Okçuluk yarışması 200 sporcu ile başladı

Hamza Çelebi Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Uşak’ta başladı. Yarın sona erecek yarışmaya 15 kulüp ve 200 yarışmacı katılacak.

Yarışma Kalfa Korusu Cirit Sahası’nda başladı. 200 yarışmacının katıldığı etkinlik, çeşitli dallarda yapılacak. Yarın da devam edecek etkinliğe katılan Akşehir Selçuklu Spor Kulübü sporcularından İstanbul Okmeydanı Fetih Kupası’nda dünya ikincisi olan 16 yaşındaki sporcu Şahika Tetik, okçuluğun bir hayat felsefesi olduğunu düşündüğünü, okçuluğun 5 dakikada öğrenilip yapılması bir zor bir spor olduğunu kaydetti. Tetik, zaman zaman yayın eline çarpıp acı verdiğini bunun yanında keyif aldığını aldığı keyfin acıya değdiğini söyledi.

Yarışmaya Malatya’dan katılan Aysun Demirci ve Uşak’tan katılan Demet Bilgin ise okçuluğun yaşam biçimi olduğunu bayanların da bu sporu yapmaları gerektiğini yayı gerip ok atmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ettiler.