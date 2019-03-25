0553 313 94 23

Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’’Geleneksel okçuluk’’ kursu öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’’Geleneksel okçuluk’’ kursu öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.


Okçuluk sporunun öncelikle sadece bir spor değil kültürel bir miras olduğunu belirten Usta Öğretici Selim Erdoğan, ’’Öğrencilerimizle başladığımız kursumuz oldukça başarılı şekilde devam ediyor. İlçe Kaymakamı sayın Abdulkerem Abbasoğlu kursumuza her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.Bu gün öğrencilerimize kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar’ı anlattık. Onlarla beraber şehitliği ziyaret edip dua ettik.Onlara Dumlupınar’dan başlayan mücadele ile Yunan’ın İzmir’de denize nasıl döküldüğünü anlattık. Geleneksel okçuluk kursu kursiyerlerimizin, böyle bir atmosferi yaşamalarıöğrencilerimizde de farklı bir heyecan ve duygular yaşamalarına neden oldu’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şeker çiftçilerinden ‘Mansur Yavaş’ tepkisi
    1. Kayseri Şeker çiftçilerinden ‘Mansur..
    2. Amerikan futbolu oynarken ayağını..
    3. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    4. Başkan Pekyatırmacı: “Çanakkale ruhu..
    5. Minik eller, kanatlı dostlarını..
    6. Çavuşoğlu’ndan Rusya ile ilgili vize..
    7. MHP’li Başkan adayı mahallesinde..
    8. Mardin’e 2 milyon liralık turizm..
    9. Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal..
    10. Fatma Çalkaya, hasta çocuklar için..
    11. CHP’li Bülent Bektaşoğlu: “Mücadelemiz..
    12. ABD'de gerçekleştirilen cami..
    13. Yalova’da 107 Afgan mülteci yakalandı
    14. Hakkari'de minibüsle kamyonet..
    15. Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı..
    16. KTB Başkanı Çevik: “Lisanslı depo ile..
    17. Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile..
    18. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    19. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    20. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    21. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    22. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    23. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    24. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    25. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    26. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    27. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    28. Sınıra ZPT sevkiyatı
    29. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    30. Antalya’da eşini öldüren koca..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok