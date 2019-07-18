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Okçuluk kupasına Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu

17 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Okçuluk Kupası yarışmaları tamamlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
Okçuluk kupasına Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu

17 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Okçuluk Kupası yarışmaları tamamlandı.


Okçuluk Kupasına Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu. Hem Bayanlar kategorisinde hem de Erkekler kategorisinde önemli dereceler alan Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü adınsan sıkça söz ettiriyor.


Makaralı Yay Bayanlar kategorisinde İlkim Şevval Sakıcı birinci olurken, Ece Hasapra ise ikinci oldu. Olimpik Yay Bayanlar kategorisinde Azra Görücü üçüncülük elde etti. Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Serdar Batuhan Yeter birinci olurken, Yunus Emre Arslan ikinci ve Furkan Akgün ise üçüncü oldu. Olimpik Yay Erkekler kategorisinde Kutay Tek birinci olurken, Hamza Yücel ikinci ve Abdullah Deniz Hafız üçüncü oldu.


Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Almış oldukları derecelerden dolayı sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz”denildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
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