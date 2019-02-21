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Okçuluk Federasyonu kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 02:21
Okçuluk Federasyonu kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.

Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 02:21
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