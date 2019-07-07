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Okçuluk: Dünya Kupası

- Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazandı

07 Temmuz 2019 Pazar 12:49
Okçuluk: Dünya Kupası

ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı.

4-4 biten karşılaşmanın galibini belirlemek için beraberlik atışları gerçekleştirildi. Ekstra atışlarda rakibine 27-26 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, 5-4'lük skorla altın madalyanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:49
  1. altın madalya
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  4. okçuluk

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