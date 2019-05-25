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Okçuluk: Dünya Kupası

Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
Okçuluk: Dünya Kupası

ANTALYA (AA) - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında Danimarkalı rakibine mağlup olan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Konyaaltı Beach'te gerçekleştirilen finalde Türkiye'yi temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı Danimarka ile karşılaştı.

Altın madalya için mücadele eden Makaralı Yay Erkek Takımı rakiplerine 232-230 mağlup olarak gümüş madalya aldı.



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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
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