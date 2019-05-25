Okçuluk: Dünya Kupası Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu

ANTALYA (AA) - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında Danimarkalı rakibine mağlup olan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Konyaaltı Beach'te gerçekleştirilen finalde Türkiye'yi temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı Danimarka ile karşılaştı. Altın madalya için mücadele eden Makaralı Yay Erkek Takımı rakiplerine 232-230 mağlup olarak gümüş madalya aldı.





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