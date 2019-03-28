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Okçular Vakfından köy okulu öğrencilerine sürpriz

Amasya'nın Karaköprü köyünde "su borusu" ve "saman balyası" ipinden yay, ağaç dallarından ok yaparak hedeflere atış gerçekleştiren ilkokul öğrencilerine, Okçular Vakfı üyeleri tarafından okçuluk malzemeleri hediye edilerek temel okçuluk eğitimi verildi- Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da ziyaret ettiği öğrencilerle "Ya Hak" diyerek atış yaptı- Öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptığı yayı da kullanan Bilal Erdoğan:- "Bugün Amasya'dan, bu küçük ilkokuldan, çocuklarımızla geleneksel sporlarımızın aslında ne kadar keyifli olduğunu, ayrıca 7- 8 yaşlarındaki çocuğun kafasına koyduktan sonra elinde imkanları olamasa da o imkanları nasıl oluşturabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk"

28 Mart 2019 Perşembe 19:24
Okçular Vakfından köy okulu öğrencilerine sürpriz

AMASYA (AA) - Okçular Vakfı üyeleri, Amasya'nın Karaköprü köyünde "su borusu" ve "saman balyası" ipinden yaptıkları yaylar ve ağaç dallarından yaptıkları oklarıyla hedeflere atış gerçekleştiren çocuklara okçuluk malzemeleri hediye etti.

Okçular Vakfı yetkilileri, Anadolu Ajansının köydeki çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları oklarla atış yapmasını habere taşıması üzerine harekete geçti ve hazırladıkları okçuluk malzemeleriyle Amasya'ya geldi.

Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Vakıf üyeleri, 19 öğrencisi ve 2 öğretmeni bulunan Bölmebük Şehit Mustafa Tuluk İlkokulunu ziyaret etti.

Yay, ok ve hedef gibi okçuluk malzemelerini okula hediye eden vakıf üyeleri, ayrıca çocuklara temel okçuluk eğitimi verdi.

Bilal Erdoğan ve Vakıf üyeleri, öğrencilerle "Ya Hak" diyerek atış yaptı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Bilal Erdoğan, çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları yay ve oku inceleyerek kullandı.

Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyadan haberi gördüklerini ve izlediği görüntülerin çok hoşuna gittiğini söyledi.

Geleneksel sporlara önem verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Amasya'nın bir köyünde çocukların kendi imkanlarıyla okçuluğa heves edip bulabildikleri su borularıyla, iplerle, ağaç dallarıyla okçuluk yapmaya çalışmaları çok ilgimizi çekti. Hemen Vakıftaki arkadaşlarla konuştum, 'Biraz ekipman toplayalım, çocukları ziyaret edip, hediye edelim.' dedim. Türkiye'de okçuluğun son birkaç yıldır ciddi bir popülerleşmesi söz konusu. Hem geleneksel okçuluk olarak hem olimpik okçuluk olarak çocuklarımızın çok ciddi rağbeti ve talebi var." ifadelerini kullandı.

Okçuluğu gündemde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten bizim ata sporlarımızdan birisi okçuluk. Türkiye'de ata sporlarımıza olan ilgi son yıllarda bizim Okçular Vakfıyla başlattığımız çalışmalara kadar azalmıştı ama şimdi okçuluk başta olmak üzere gençlerde bir ilginin oluşması anlamlı. Neden anlamlı çünkü geleneksel sporlarımız bize ait değerlerimiz. Bunları yitirmek demek, kimliğimizden birer parçanın eksilmesi, kimliğimizin yavaş yavaş silinmesi demek. Millet olarak kendi kimliğimizle geleceğimizi kurma iddiasına sahip olacaksak kültürümüze sahip çıkmamız gerekir. Bizim tarihimiz ve kültürümüz bunu gerektirir."

Çocuklarla çok eğlenceli dakikalar geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bugün Amasya'dan, bu küçük ilkokuldan, çocuklarımızla geleneksel sporlarımızın aslında ne kadar keyifli olduğunu, ayrıca 7 - 8 yaşlarındaki çocuğun kafasına koyduktan sonra elinde imkanları olamasa da o imkanları nasıl oluşturabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk." dedi.

Bu vesileyle spora sahip çıkan kurumların, sponsorların ve kamunun geleneksel sporları daha çok görmesini ve gündeme almasını istediğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de okçulukta madalya olarak da lisanslı sporcu olarak da 4'e, 5'e katladık, etkinlik sayılarını çok artırdık. Bugün güzel bir gün, çocuklarla çok eğlendik ve güzel bir gün geçirdik. Size de çok teşekkür ediyoruz bu haberleri gördüğünüz için." şeklinde konuştu.

- "Okçular Vakfına ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz"

Okul öğretmenlerinden Merve Tokyol Özmen de öğrencileri spora teşvik etmek için kendi imkanlarıyla okçuluk çalışması yaptıklarını ve bu konuyu Anadolu Ajansının haberleştirdiğini söyledi.

Özmen, "Haberin ardından Okçular Vakfı ve Bilal Erdoğan bizimle iletişime geçti ve okulumuzu ziyaret etmek istedi. Vakıf üyelerinin okulumuza hediyeleriyle gelmesiyle çocuklarımıza farklı bir gün yaşatmış olduk. Okçular Vakfına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, ayrıca Anadolu Ajansına da öğrencilerimizin sesini duyurduğu için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Artık yeni oklarımızla yarışacağız"

Öğrencilerden Reyhan Öksüz de Okçuluk Vakfı yetkililerine teşekkür ederek, "Kendi yaptığımız oklarla atış yapıyorduk, yarışma düzenliyorduk. Şimdi ağabeyler bize yeni oklar getirdi, onlarla atış yaptık, çok mutlu olduk, artık yeni oklarımızla yarışma yapacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:24
  1. Amasya
  2. Hediye
  3. köylü çocuklar
  4. Okçular Vakfı
  5. Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
  6. okçuluk

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