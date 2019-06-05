0553 313 94 23

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:53
Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:53
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Okay Yokuşlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile bayramlaştı
    1. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    2. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    3. ZES yeni elektrikli şarj..
    4. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    5. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    6. İstanbullulara eski dönemlerin..
    7. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    8. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    9. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    10. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    11. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    12. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    13. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    14. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    15. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    16. Su yılanları yakın takipte
    17. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    18. Şemdinli balında üretim zamanı
    19. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    20. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    21. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    22. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    23. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    24. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    25. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    26. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    27. TOHM'da durmak yok
    28. Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı..
    29. Belediye Başkanları Birliği'nden..
    30. Polislerden sürücülere bayram..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor