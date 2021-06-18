Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında? Okay Yokuşlu hayatı biyografisi

Okay Yokuşlu 9 Mart 1994 tarihinde İzmir Konak'ta dünyaya geldi. Celta Vigo'dan kiralık olarak Premier League takımlarından West Bromwich Albion'da forma giymektedir.

Oktay Yokuşlu hangi takımlarda oynadı?

Karşıyaka

Okay Yokuşlu, futbola 8 yaşında Karşıyaka Spor Okulunda başladı. Spor okullarında her çocuk gibi futbolu seven Okay, 2004 yılında Altay Altyapısı ile kariyerine başladı.

Altay

2004 yılında Altay ile lisanslı futbolcu olarak kariyerine başladı. Minik takımlarda forma giyen Yokuşlu, 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı. 6 Ekim 2009'da kariyerinin ilk A2 maçına çıkan Yokuşlu, Bucaspor'u 6-1 yendikleri maçta ikinci yarı oyuna girip 2 gol kaydetti. 15 yaş 324 günlükken attığı bu gol ile Türkiye'de profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde bulundurdu.

Yokuşlu, Musa Çağıran'ın sakatlığı sonucu teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrıldı. 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel sözleşmesinden iki gün sonra 17 Ocak 2010'da 2009-10 Türkiye Kupası grup eleme maçında ilk kez Altay forması giydi. Daha 16 yaşını doldurmamış Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı, 70 dakika forma giyip 1 gol kaydetti. 1 Tem 2011 tarihinde 2 milyon 300 bin TL karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştur. Kayserispor'da 2011-2012 sezonunda 10 maç ilk 11'de başlayıp toplam 23 süper lig maçına çıktı.

Trabzonspor

8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.

RC Celta de Vigo

Okay Yokuşlu, 1 Temmuz 2018 tarihinde İspanya La Liga ekiplerinden Celta de Vigo 6 milyon € 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

2009 Nisan'ında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giymiş oldu.