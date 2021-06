Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında? Okay Yokuşlu hayatı biyografisi

Okay Yokuşlu ismi Fenerbahçe transfer haberleriyle gündeme gelmesiyle birlikte Okay Yokuşlu kimdir? soruları da bir hayli merak edilir oldu. Oktay Okay, 2004 yılında Altay Altyapısı ile kariyerine başladı. Teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrılan Oktay Yokuşlu, 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Tem 2011 tarihinde Kayserispor’a, 8 Temmuz 2015 tarihinde ise Trabzonspor'a transfer oldu olan Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında? Okay Yokuşlu hayatı biyografisi.