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Okan Buruk: Tarih yazdık

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi. Teknik patron Okan Buruk, "Tarih yazdık" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:36
Okan Buruk: Tarih yazdık

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan  Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktörü Okan Buruk, "Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması" dedi.

Yarı final ilk maçını evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:36
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