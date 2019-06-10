Başakşehir, Okan Buruk ile anlaştı Başakşehir Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaştığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlandığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile anlaştı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un başında dikkat çeken Okan Buruk için yarın saat 11.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.