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OKA yönetimi Amasya’da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı Amasya’da yapıldı.

19 Mart 2019 Salı 21:49
OKA yönetimi Amasya’da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı Amasya’da yapıldı.


Amasya Valiliğindeki toplantıya başkanlık eden OKA Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ihracat potansiyeli olan firmalara teknik destek sunmak amacıyla “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmasına ilişkin proje başlattıklarını belirterek, “Bu kapsamda, bölgemizdeki üreticilerin ve firmaların dış ticaret istihbaratlarının geliştirilmesi, bu bağlamda kurum ve kuruluşların uzman kadro ve alt yapılarına destek sağlamasına imkan sunmak üzere ve dijital veri tabanları aracılığıyla hedef pazarlara yönelik sektörel ve bölgesel raporların temin edilmesi ve sektörlere göre hedef pazar analizlerinin yapılabilmesi amacıyla gereken ücretli yazılımların Ajansımız tarafından satın alınacak ve buna ilişkin dört ilimizde eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, firmalarımıza teknik destek de sağlayarak bölgemizin ihracatını çok daha yukarı seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.


Ajansın desteklediği ‘Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesinin son revizyonlarla birlikte yaklaşık 20 milyon lira olurken projeye yaklaşık 7 milyon lira hibe desteği sağlandığına değinen Vali Varol, “Bu projeyle yaz aylarında debi ve akım derinliğinin düştüğü Yeşilırmak nehrinin akım derinliğinin yaz aylarında artırılarak kent yaşamı ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi, Yeşilırmak nehrinin sandallarla gezilebilir hale getirilerek, ilk defa bir turizm ürünü olarak sektörün hizmetine sokulması, Amasya ve TR83 Bölgesi’nde bir örneği bulunmayan 200 kw kurulu gücündeki hidrodinamik burgu HES, proje sonunda işletmeye alınarak bölgedeki akarsularda bu modelin yaşama geçirilmesine öncülük edilmesi, Ayrıca, yaklaşık 2000 haneye yetecek miktarda elektrik üretilerek projenin karlılığın artırılması, kafeterya, çay ocakları, iskeleler, kabartma yapısı ve müzede yeni istihdamın sağlanması ve yeni yöresel ve hediyelik eşya satış yeri işletmesinin kent ekonomisine kazandırılması hedeflenmiştir. Yeni faaliyete geçen bu güzel projenin ilimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesine ve daha fazla turist tarafından ziyaret edilmesine önemli katı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.


Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


Vali Varol konuklarıyla Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesinin hayata geçirildiği alan ile restorasyonu tamamlananSultan II. Bayezid Camisinde incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:49
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