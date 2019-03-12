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OKA yerel kadın üreticilerle Gamze Cizreli’yi buluşturdu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkiye’nin önde gelen bir zincir markası kurucusu Gamze Cizreli ile bölgesindeki kadın üreticileri bir araya getirdi.

12 Mart 2019 Salı 14:41
OKA yerel kadın üreticilerle Gamze Cizreli’yi buluşturdu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkiye’nin önde gelen bir zincir markası kurucusu Gamze Cizreli ile bölgesindeki kadın üreticileri bir araya getirdi.


OKA ev sahipliğinde gerçekleştirilen Samsun Üretici Kadınlar Buluşması’na Big Chefs Kurucu Partner&CEO Gamze Cizreli, Ajans Genel Sekreteri Mevlut Özen, ajans uzmanları, bölgede faaliyet gösteren 10 adet kadın üretici ve üretici dernekleri katıldı.


Etkinlikte Samsun’daki yerel ürün deseni ve üretim potansiyeli hakkında bilgi edinilirken; firmanın ürün tedarik sürecine dâhil edilebilecek ürünlerin yerel kadın üreticileriyle iş birliği olanakları değerlendirilmiş ayrıca kurulan stantlarda ürün tadım ve sıcak satış ortamı sağlandı.


Samsun Üretici Kadınlar Buluşması’nın ardından, firma ekibi Amasya Merzifon Amesia ve Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ürün tanıtım organizasyonlarına katıldı. Aynı gün Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Varol tarafından da kabul edilen heyet bölgemizden ayrıldı.



“Aldıklarımızı verme zamanı”


OKA’da gerçekleştirilen buluşmada kadın üreticilere seslenen Gamze Cizreli, kendi hikâyesini örnek göstererek kadın üreticileri desteklemek üzere başlattıkları projeyi anlattı. Gamze Cizreli konuşmasında, “Tamamen banka kredisi alarak küçük küçük başladığım iş bugün 50 tanesi Türkiye’de 10 tanesi Orta Doğu’da olmak üzere 60 zincirli 2 bin 850 çalışanlı ve yabancı sermayeli büyük bir markaya dönüştü. Demek ki yapılabiliyormuş. Burada gözleri pırıl pırıl parlayan kadın üreticilerimizi görüyorum. Aslında onlara ilham kaynağı olmak için, ben yaptım sizler de yapabilirsiniz, imkânsız başarılıyor, önemli olan pes etmeden bir hayalle yola çıkmak diye düşündüğüm için buradayım. Bir sene önce bu kadar büyüdükten sonra artık aldıklarımızı verme zamanı, farklı bir proje ile yola çıkalım diye düşündük. Benim girişimci kimliğim etkili oldu, yolculuğumuz kırsaldaki kadın üreticilerimizi destekleyen bir proje olsun istedik. Biz senede 6 milyon misafir ağırlayan büyük bir işletmeyiz. Nasıl olsa ürün alıyoruz. Salça da alıyoruz, un da kullanıyoruz. Proje ile bu ürünleri üretim izinleri olan, lojistiğini çözmüş, prosedürlerini tamamlamış bir kooperatif çatısı altında toplanmış üreticilerden alalım şeklinde düşündük. Projemiz böyle başladı” dedi.



‘Toprağın Kadınlarından Sofralara Projesi’


İş insanı Gamze Cizreli önderliğinde yerel kadın üreticileri ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kazanmaları yolunda desteklemek amacıyla Toprağın Kadınlarından Sofralara Projesi’ni geliştirdi. Üretici kadınları destekleyen ve yerel ürünlere sahip çıkan ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ sosyal sorumluluk projesi kadın tedarikçilerin ürettiği yerel ürünleri satın alarak firmanın menüsünde yer alan doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlara teşekkür niteliğini taşırken, Türkiye’de kadın girişimciliğini ve istihdamını aynı zamanda kooperatifleşmeyi destekliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:41
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